Vader Akwasi wilde dat hij excuses maakte voor Dam-speech: ‘Maar ik weet wat ik zeg’

Te veel over hem

Akwasi kwam na zijn speech veelvuldig in het nieuws, bijvoorbeeld omdat Johan Derksen hem in Veronica Inside in verband bracht met Zwarte Piet. Die uitspraak leverde de show een boycot op van adverteerders en internationals. Deze week kwam Akwasi nog in de media nadat een glazenwasser op non-actief werd gesteld vanwege het delen van foto’s van het huis van de rapper.



Het ging tijdens de racismediscussie in Nederland al met al te veel over hem, vindt Akwasi. ,,Mijn naam wordt genoemd, maar het gaat niet over mij’’, zei hij onlangs. ,,Het gaat allang niet meer over mij, maar over de staat van het land. Op het moment dat mensen een manier hebben gevonden om het over mij te hebben, zie je eigenlijk al dat het veel te lang over mij gaat.”