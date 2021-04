Vader 3FM-dj Frank van der Lende overleden: ‘Je bent de dapperste man die ik ken’

Alzheimer. Die diagnose kreeg de vader van 3FM-dj Frank van der Lende in 2017. Frank maakte er een YouTube-serie over en sprak openhartig over de ziekte, ook met jongeren die er weinig van afwisten. Van der Lende schroomde niet om zijn emoties te tonen als het op zijn vader aankwam; in radio-uitzendingen hield hij zijn tranen dan ook niet tegen. Vanavond was hij echter niet aanwezig in de studio. Nu wordt duidelijk waarom.



De dj maakt vandaag bekend dat zijn vader zijn laatste adem heeft uitgeblazen. Bij een foto waarop de twee lachend in de camera kijken, schrijft hij: ‘Dag allerliefste vader. Ik ga je zo missen. We hebben zoveel lol gehad, zoveel biertjes gedronken samen, zoveel Ajax gekeken, zoveel muziek geluisterd en we hebben zo vaak geknuffeld als het praten niet meer ging.’



Van der Lende noemt zijn vader ‘de dapperste man die ik ken’ en wil dat iedereen dat weet. ‘Rust zacht lieve ouwe, ik hou voor altijd van je’, sluit hij zijn berichtje af. Steunbetuigingen voor de dj stromen binnen. ‘Heel veel sterkte’, luiden de reacties.