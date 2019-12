Vader 25-jarige danser: Het is dik aan tussen mijn zoon en Madonna

Al maanden wordt gefluisterd dat de 61-jarige zangeres samen is met de 25-jarige danser. Volgens Ahlamaliks vader Drue zijn de twee al ruim een jaar samen en is er sprake van liefde. Hij heeft zijn schoondochter zelfs al meerdere keren gezien. Ook zou Madonna hem hebben verteld dat ze van zijn zoon houdt en graag voor hem wil zorgen. ,,Liefde kent geen leeftijd", aldus Drue, die eraan toevoegt dat zijn zoon ‘la vida loca’ leeft. ,,Ik ben heel erg blij voor hem.”



De Queen of Pop was eerder twee keer getrouwd. In 1985 stapte ze in het huwelijksbootje met acteur Sean Penn en in 2000 gaf ze haar jawoord aan filmmaker Guy Ritchie. Daarna werd ze aan verschillende mannen gelinkt, onder wie de Nederlandse danser en choreograaf Timor Steffens.