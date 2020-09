Universal deelt bloedstollende nieuwe trailer van Bond-film No time to die

In de trailer is onder meer te zien hoe Bond wordt klemgereden door een auto en een motor, maar net op tijd weet te vluchten. Ook raakt de acteur weer verzeild in vecht- en schietpartijen.



Voor No time to die kruipt Daniel Craig voor de laatste keer in de huid van de geliefde geheime agent. Bond heeft de geheime dienst inmiddels verlaten, maar zijn rust blijkt van korte duur als zijn oude vriend Felix van de CIA opduikt met een dringende vraag om hulp. Bond krijgt de opdracht een vermiste wetenschapper op te sporen. Het brengt hem op het spoor van een mysterieuze schurk, gewapend met bijzonder gevaarlijke nieuwe technologie.