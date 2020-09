UNITY wint nationale finale Junior Eurovisie Songfestival, zonder positief geteste Demi

Fred van Leer en Marieke Elsinga in panel van nieuwe spelshow I Can See Your Voice

25 september Fred van Leer (44), Marieke Elsinga (34), Samantha Steenwijk (34), Jeroen van Koningsbrugge (47) en Ronnie Flex (28) vormen het panel van de nieuwe muzikale spelshow I can see your voice. Dat heeft RTL vandaag bekendgemaakt. In de RTL 4-show moeten de panelleden voor er ook maar een nooit heeft geklonken inschatten of de kandidaten wel of niet goed kunnen zingen. De presentatie is in handen van Carlo Boszhard.