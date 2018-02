Unieke demo van zangkunsten 17-jarige Amy Winehouse opgedoken

,,Amy kwam de studio binnen in een spijkerbroek met op haar achterste Sinatra Is God geschreven. Zij deed haar mond open, en wij waren ondersteboven van haar stemgeluid", vertelde Cang aan de Londense krant Camden New Journal. De componist herinnert zich dat Winehouse pas een tiener was, maar dat haar stem heel volwassen klonk. De demo werd rondgestuurd naar platenmaatschappijen, maar werd niet opgepikt. Winehouse overleed tien jaar later.