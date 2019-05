Uniek! Arcade eerste Nederlandse songfestivalied op nummer 1 Top 40

Songfestivalliedjes zijn de laatste jaren zeldzaam aan de top van de hitlijst. De laatste keer dat een Eurovisie Songfestivalnummer de Top 40 aanvoerde, was in 1982. Toen ging Ein Bißchen Frieden van de Duitse zangeres Nicole aan kop. In de jaren daarvoor slaagden zes andere inzendingen erin de koppositie te bereiken. Onder anderen Congratulations van Cliff Richard, Après Toi van Vicky Leandros en Save Your Kisses For Me van Brotherhood of Man werden nummer 1. Duncan Laurence is dus de eerste Nederlandse inzending die de concurrenten voor blijft. The Common Linnets, die in 2014 tweede werden op het Eurovisiesongfestival, kwamen niet verder dan de tweede plaats.

Arcade, waarmee Duncan Laurence zich gisteren rdag naar de finale van het liedjesfestijn zong, verstoot Avicii's postume hit SOS van de eerste plek in de Top 40. De vorig jaar overleden Zweedse dj staat deze week op de vierde plek. De derde positie in de hitlijst, die vorige week nog voor Arcade was, is voor Mabel met Don't Call Me Up. Zij moet een plekje inleveren, Ed Sheeran en Justin Bieber komen met I Don't Care binnen op de tweede plaats. Arcade is overigens de vierde Nederlandse nummer 1-hit van 2019, na Duurt te lang, Hij is van mij en Als het avond is. De laatste keer dat de Top 40 in een kalenderjaar vier Nederlandse producties op de eerste plaats liet zien was in 2009.