Uitstelgedrag Kanye West levert hem miljoenen op

Mysterieus filmpje over nieuw seizoen Wie is de Mol? duikt op

26 augustus Het is een hersenkraker voor de Molloten, de trouwe fanschare van spelprogramma Wie is de Mol?. De makers hebben een mysterieus filmpje online gezet, waarbij een gemaskerd figuur erop hint dat kijkers zaterdag al de Mol kunnen ontmaskeren. Dat is maar liefst vier maanden voor de eerste uitzending.