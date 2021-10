Uitgestelde tour Pussycat Dolls moet in september van start gaan

De langverwachte reünietour van The Pussycat Dolls moet volgend jaar september beginnen. Volgens zangeres Kimberly Wyatt worden vanaf dan de eerder uitgestelde concerten ingehaald. De Amerikaanse meidengroep, die in 2010 uit elkaar ging, zou eigenlijk vorig jaar weer op tournee gaan maar dat lukte niet vanwege de coronapandemie.

Tot dusver was er nog geen nieuwe start gecommuniceerd, maar volgens Wyatt wordt dus gemikt op september. ,,Niemand heeft tegen me gezegd dat de tour is geannuleerd, dus ik houd de hoop dat het september 2022 gaat worden. Tot ik iets anders hoor”, zegt de zangeres in de Britse krant The Sun.

Wyatt kan zelf niet wachten, maar gunt het ook de fans van The Pussycat Dolls. ,,Ze steunen ons al zo lang. We moeten gaan en ons ding doen.”

Ruzie

Eerder dit jaar leek het doorgaan van de reünietour onzeker vanwege een ruzie tussen oprichter Robin Antin en Nicole Scherzinger, het bekendste lid dat het gros van de zang voor haar rekening neemt. Antin klaagde Scherzinger aan omdat die zou weigeren mee te doen onder de huidige contractuele voorwaarden. Of dat geschil inmiddels is opgelost, is niet duidelijk.

The Pussycat Dolls werd in 1995 opgericht door choreografe Antin. De vijf bandleden stonden bekend om hun burleske optredens. Ze scoorden hits met onder meer Don’t Cha, Buttons en Stickwitu. In 2009 verlieten Jessica Sutta, Ashley Roberts, Kimberly Wyatt en Melody Thornton de groep. Scherzinger ging met vier nieuwe leden verder, maar besloot enkele maanden later toch voor een solocarrière te gaan.

