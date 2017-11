Uitbehandelde Arie Ribbens door 'wonder' aan de beterende hand

Het gaat onverwachts wat beter met de gezondheid van de uitbehandelde feestzanger Arie Ribbens (80): bij het grote publiek bekend is van hits als Brabantse nachten zijn lang en Polonaise Hollandaise . Volgens zijn echtgenote was Arie, die lijdt aan longkanker, te zwak voor een ritje naar het ziekenhuis. Maar omdat de artiest 'door een wonder' is opgeleefd gaat het echtpaar volgend week toch op vakantie naar Spanje.

Volgens Arie's 17 jaar jongere echtgenote Cea, zo laat ze weten aan de Telegraaf, krabbelt haar man weer langzaam op terwijl hij afgelopen zomer zo goed als uitbehandeld was. ,,Sinds zes weken lijkt het langzaam een beetje beter met hem te gaan. Terwijl ik deze zomer het idee had dat elke dag zijn laatste kon zijn'', aldus Cea die stelt dat de artsen perplex stonden van het plotselinge herstel van de zanger.

Veel reden tot optimisme is er echter niet. ,,Arie heeft nog heel veel andere problemen met zijn nieren, schildklier, suiker en bloedvaten. Hij is bovendien nog erg zwak en is en blijft gewoon erg ziek.'' Volgens Cea was het aanvankelijk de bedoeling om afgelopen zomer naar Malaga (Spanje) te gaan. Dat lukte echter niet wegens de broze conditie van Arie. De zanger gebruikte de zomermaanden, zo stelt zij, om alvast zijn uitvaart te regelen. Dat laatste lijkt voorlopig niet aan de orde. De vakantie wordt overigens niet alleen in de zon zitten en ontspannen. ,,Er moet veel mee voor Arie, maar we doen het toch.''

Emmeloord

De zanger wordt al tijden thuis door zijn vrouw verpleegd. Tot voor kort woonde Ribbens nog in Duitsland. Maar inmiddels is hij met zijn vrouw verhuisd naar Emmeloord, om dichter in de buurt van hun kinderen te kunnen zijn. In 2009 kreeg Ribbens longkanker, vorig jaar werd de ziekte opnieuw bij hem vastgesteld. Nadat hij weer wat was opgekrabbeld, moest hij in februari dit jaar toch weer naar ziekenhuis met een longontsteking, een darminfectie, uitdrogingsverschijnselen en extreme ademnood.

Arie Ribbens werd, zo vertelde zijn vrouw toen aan deze site, in februari onwel. In het ziekenhuis werd vervolgens geconstateerd dat de zanger een maagdarmvirus onder de leden had. Daardoor was hij ongemerkt uitgedroogd geraakt. ,,Daar bovenop kreeg mijn man ook nog een beginnende longontsteking en bleek dat zijn nierfunctie niet optimaal is", aldus Cea, die elke dag van vroeg tot laat bij haar echtgenoot is.

IJzersterk

Cea stelt dat haar Arie van nature 'een levenslustige, ijzersterke man die zich niet makkelijk klein laat krijgen'. ,,We blijven, ook onder deze barre omstandigheden, lachen. Ook al is het soms als een boer met kiespijn. Mijn man maakt ook nog geintjes trouwens. Zoals dat hij gezegend is met een veel jongere vrouw en dat hij dat iedereen kan aanraden."

Twee jaar geleden stopte Ribbens met zingen. Cea: ,,Dat ging echt niet meer. Door de bestralingen voor longkanker in 2009 raakten Aries stembanden helaas beschadigd. Voor een zanger is dat funest, want je klinkt niet meer zoals je zou willen. Stoppen met zijn werk heeft Arie altijd vreselijk moeilijk gevonden. Hij is een artiest in hart en nieren. Toch is hij nooit thuis gaan zitten mokken, want Arie is ook een rasrealist. Hij weet dat het ouder worden gepaard kan gaan met gebreken. En daar moppert hij nooit over.''