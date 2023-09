Uit Singer Laren gestolen Van Gogh terug na speurwerk kunstdetective: ‘Het was net een film’

Ruim drie jaar nadat een schilderij van Van Gogh op spectaculaire wijze werd gestolen uit het museum Singer in Laren, is Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar eindelijk terug. Dat meldt kunstdetective Arthur Brand, die intensief heeft samengewerkt met de politie om het werk in handen te krijgen.

Brand deed al 3,5 jaar onderzoek naar de roof van 30 maart 2020. ,,Twee weken geleden kreeg ik contact met iemand die mij zei dat hij de Van Gogh kon terugbezorgen. Ik zat natuurlijk meteen rechtop”, zegt Brand tegen deze site. ,,Ik moest wel zijn vertrouwen winnen, het was een hele bevalling, maar maandagmiddag was het dan zover en kreeg ik het schilderij in handen. De directeur van het Groninger Museum, dat de Van Gogh destijds had uitgeleend aan het Singer, wachtte om de hoek en kwam meteen na de aflevering om te controleren of het werk echt was. Hij was buiten zinnen dat het schilderij terug is.”

Volgens Brand was het miljoenenwerk de afgelopen jaren een hoofdpijndossier geworden in het criminele kunstcircuit, omdat alle betrokkenen bij de roof waren opgespoord door de politie en waren veroordeeld tot hoge straffen. Zo kreeg de dief acht jaar cel en een vordering van acht miljoen. Het doek van Van Gogh zou zijn gestolen in opdracht van een drugscrimineel die in de gevangenis zit. Hij zou met de roof een drukmiddel in handen willen krijgen voor strafvermindering. ,,Dat was natuurlijk ijdele hoop. Uiteindelijk wilde niemand meer iets met het schilderij te maken hebben”, zegt Brand.

Het schilderij Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar van Vincent van Gogh is drieënhalf jaar na de diefstal weer terug bij het Groninger Museum.

De persoon die uiteindelijk Brand benaderd heeft, heeft volgens de kunstdetective niets met de roof te maken. Hoe het schilderij in zijn handen is gekomen, heeft Brand niet gevraagd. ,,En als ik het zou weten, zou ik daar ook niets over zeggen om de identiteit van deze man te bewaren.” Afgelopen zaterdag was Brand op het verjaardagsfeestje van acteur en presentator Jeroen van Koningsbrugge bij het Amstelveld in Amsterdam, toen de persoon contact opnam. ,,Hij zei dat hij in de buurt was en we elkaar konden ontmoeten onder een boom. Ja, net een film, het was heel bijzonder. Twee dagen later bracht hij me dus het schilderij.”

‘Blij en opgelucht’

Het Groninger Museum laat weten ‘uitermate blij en opgelucht’ te zijn dat het werk weer terug is. ‘Het bevindt zich op dit moment in goed gezelschap in het Van Gogh Museum. We zijn de collega’s in Amsterdam voor de gastvrijheid zeer erkentelijk’, laat Andreas Blühm weten, directeur van het Groninger Museum. ,,Arthur Brand heeft in deze zaak een sleutelrol gespeeld en dat waardeert het museum enorm.”

,,Het schilderij heeft geleden, maar is - op het eerste gezicht - nog in goede staat. Het wordt de komende maanden wetenschappelijk onderzocht”, aldus het museum. Het is nog niet bekend wanneer het schilderij voor het publiek weer te zien zal zijn. Dat kan weken of maanden duren.

Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar maakte de wereldberoemde schilder in 1884 tijdens zijn verblijf in Nuenen.