U2 vindt dat Krezip-drummer het ‘ongelooflijk goed’ doet

U2 is volop aan het repeteren met invaldrummer Bram van den Berg van Krezip. Volgens gitarist The Edge doet de Nederlandse muzikant het ‘ongelooflijk goed’.

Van den Berg vervangt tijdens de komende concertreeks in Las Vegas drummer Larry Mullen Jr., die vanwege een operatie tijdelijk uit de running is. De repetities voor de shows zijn ‘leuk’ en werken met de invaller bevalt goed, zegt The Edge tegen vakblad Variety. ,,Het zijn grote schoenen om te vullen, want Larry is een van de beste drummers van zijn tijd, dus daar bestaat geen twijfel over. Maar Bram doet geweldig werk en ik denk dat iedereen heel blij zal zijn als ze ons live te zien krijgen.”

U2 treedt in september en oktober op in Las Vegas met nummers van het album Achtung Baby (1991), waar hits als One en Mysterious ways op staan. ,,De nummers klinken ongelooflijk en het is gewoon zo leuk om ze opnieuw te spelen”, zegt de gitarist. ,,We hebben het erg naar ons zin gehad in de repetitieruimte.”

De Ierse band kent de Krezip-drummer via Martin Garrix, vertelde The Edge eerder al. De Nederlandse dj, die met U2 heeft samengewerkt en Van den Berg kent van de Herman Brood Academie, stelde ze aan elkaar voor.

