Tyra Banks en Noorse fotograaf uit elkaar

Tiësto presenteert nieuw album CLUBLIFE op Breepark in Breda

20:51 BREDA – De Bredase deejay Tiësto presenteert op vrijdag 22 december zijn nieuwe album CLUBLIFE in de nieuwe evenementenlocatie op het Breepark in Breda. Het optreden van Tiësto, of Tijs Verwest zoals zijn echte naam luidt, en enkele supportacts duurt van 21.00 uur tot en met 24.00 uur.