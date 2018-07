Tygo Gernandt in filmversie van tv-serie Circus Noël

'Hysteri­sche' Whoopi Goldberg ruziet met talkshow­gast over Donald Trump

7:58 Amerika is in rep en roer vanwege de rel die Sister Act-actrice Whoopi Goldberg (63) heeft veroorzaakt in de dagelijkse talkshow The View, waarvan ze een van de presentatrices is. Goldberg kreeg het aan de stok met Jeanine Pirro, een rechter die haar eigen televisieshow heeft en voorheen een Republikeins politica was. Onderwerp van gesprek was de Amerikaanse president Trump, wat leidde tot zeer verhitte discussies.