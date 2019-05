Twitteraccount Gigi Hadid kort gehackt

Vader ernstig zieke Geuko (6) tussen hoop en vrees, ook na EO-programma

10:21 De ouders van de ernstig zieke Geuko (6) uit Winschoten, haalden via het EO-programma Je Geld Of Mijn Leven binnen 24 uur dik 200.000 euro op voor een noodzakelijke behandeling in het buitenland. Eindelijk een moment van euforie. Maar, zo vertelt vader Gert Jan van Lang, de strijd duurt voort.