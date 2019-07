Twijfels bij Temptation-koppels slaan toe na eerste kampvuur

Een huis vol verleiding, zie dat maar eens te weerstaan. Het ging de vrouwen vooralsnog goed af. Ja, ze hebben zeker hun temptation in de villa, maar daaraan toegeven doen ze bij lange na niet. Bij de mannen was dat een ander verhaal. Quintin liet zich al snel meeslepen door verleidster Shané en kroop met haar onder de douche. Damian gaf aan Lie als zijn temptation te zien en liet heel wat details over zijn relatie met Shirley los, Fabrizio verbrak een van zijn regels (niet als laatste opblijven) en Thomas liet zelfs de blonde Djamiah topless in zijn kamer slapen.



Dat betekende maar een ding voor de producenten van het programma: gegarandeerd drama en tranen tijdens het eerste kampvuur. En sprake van drama en tranen was er zeker, want op Shirley na hield geen enkele dame het droog. Zo kreeg Pommeline te horen dat Fabrizio het ene moment volledig voor haar wil gaan. ,,Maar het andere moment zakt ‘ie eigenlijk weer terug. Dan raakt ‘ie onzeker”, vertelde verleidster Mira in de beelden die Pommeline voorgeschoteld kreeg. En de woorden van Mira kwamen als een mokerslag bij de getatoeëerde blondine binnen. ,,Hij zegt tegen mij altijd dat ik de vrouw van zijn leven ben, en dan hoor ik ineens dat hij onzeker zou zijn”,reageerde ze, terwijl de tranen over haar wangen liepen.



Ook Channah hield het niet droog nadat ze zag dat haar vriend Quintin het wel erg gezellig had met Shané. Evenals Yasmin, die waarschijnlijk de heftigste beelden onder ogen kreeg. De vriendin van YouTuber Thomas Cox kreeg te zien hoe haar vriend met volle teugen genoot van al het vrouwelijk schoon en zelfs Djamiah in zijn kamer liet slapen. Dat ging te ver volgens Yasmin. ,,Nu ga ik het ook gewoon godverdomme zeggen ook. De reden waarom ik ben vreemdgegaan is puur omdat hij nooit aandacht aan me gaf. En omdat hij meer dan een keer is vreemdgegaan.” Bij aankomst in de villa gooide ze een flesje water van het balkon. ,,Dit is Thomas!”, zei ze woedend.



Voor Shirley was het een prima avond. Zij zag Damian op beeld, die aan de verleidsters vertelde dat hij Lie wel zag zitten. Ook liet hij saillante details over zijn relatie los. Bijvoorbeeld over de jaloezie waar hij mee kampte, iets waar zij totaal geen last van heeft. Dat deed Shirley echter weinig. ,,Dit wist ik allemaal al”, reageerde ze nonchalant.