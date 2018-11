Tweede seizoen Netflixserie Bodyguard in de maak

,,Het was nooit de bedoeling om een vervolg te maken”, legt hij uit tegen The Independent. ,,We gaan binnen enkele dagen een paar nieuwe ideeën overleggen en ik ben in ieder geval enthousiast.”

Wat er met zijn personage Budd gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. ,,Hij heeft eigenlijk een vakantie nodig, maar een bodyguard op het strand met een Pina Colada, dat wil vast niemand kijken’’, aldus Madden.

Bodyguard is een Britse serie, geschreven door Jed Mercurio, die sinds kort ook via Netflix wordt uitgezonden. Madden kruipt in de huid van een oorlogsveteraan met PTSS (Posttraumatisch Stressstoornis) die de opdracht krijgt om politica Julia Montague (gespeeld door Keeley Hawes) te beschermen. Wanneer hij echter een affaire met haar begint, loopt alles uit de hand.

Genderbalans

De reeks is opvallend omdat ze veel vrouwen in machtsposities toont. ,,Toevallig was er overal waar ik ooit heb gewerkt een mooie genderbalans’’, zo vertelt Mercurio. ,,Toen ik geneeskunde studeerde was het 50 procent vrouwen en 50 procent mannen. Toen ik in een ziekenhuis ging werken was dat voor de dokters die daar aan de slag waren net zo. Ik heb het dus altijd vanzelfsprekend gevonden om vrouwen in belangrijke posities te zien.’’