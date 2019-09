Tweede seizoen ‘Het geheime dagboek van Hendrik Groen’ binnenkort op tv

Vanaf maandag 14 oktober is het tweede seizoen van Het geheime dagboek van Hendrik Groen te zien op Omroep MAX. Zowel Kees Hulst als André van Duin zullen weer te zien zijn in de zeer succesvolle serie, een nieuwe rol is weggelegd voor Carry Tefsen.

Het geheime dagboek van Hendrik Groen speelt zich af in een verzorgingstehuis en gaat over Hendrik Groen (gespeeld door Kees Hulst). In het verzorgingshuis is weinig vrijheid, een strenge directrice en zijn er vooral veel zeurende bejaarden. Hendrik smeedt samen met zijn vriend Evert (gespeeld door André van Duin) plannen om leuke dingen te gaan doen en van het leven weer een feestje te maken. Het verplegend personeel vindt dit geen goed plan en probeert de mannen zo veel mogelijk tegen te houden.

De serie is gebaseerd op de boeken van Hendrik Groen door Peter de Smet. Tijdens het Gouden Kalveren Gala 2018 werd de serie uitgeroepen tot beste televisiedrama. Ook acteur Kees Hulst viel in de prijzen voor zijn rol als Hendrik Groen. Er keken gemiddeld ruim 2,4 miljoen kijkers naar het eerste deel van de serie, waardoor het de best bekeken serie sinds 2011 was.

Deel twee van de serie is gebaseerd op het boek Zolang er leven is: Het nieuwe geheime dagboek van Hendrik Groen. Zowel Kees Hulst als André van Duin zullen te zien blijven in de serie. Een nieuwe rol is weggelegd voor actrice Carry Tefsen, die Leonie zal spelen.