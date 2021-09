Tweede seizoen Emily in Paris dit najaar te zien

De serie vertelt het verhaal van Emily Cooper (Collins), een marketingdirecteur die onverwachts naar Parijs moet voor haar werk omdat haar baas zwanger is. In de Franse hoofdstad komt ze voor verschillende uitdagingen te staan en probeert ze de liefde, vrienden en haar werk zo goed mogelijk te combineren. In de tweede reeks is te zien dat ze meer verankerd is in Parijs, maar nog altijd worstelt met de eigenaardigheden van het Franse leven. Nadat ze in een driehoeksverhouding is beland, is ze vastbesloten zich op haar werk te focussen.