Tweede echtscheiding voor prinses Margarita

Prinses Margarita en haar echtgenoot Tjalling ten Cate gaan uit elkaar. De prinses (50) en Ten Cate (47) laten dat zelf weten in een persbericht. Eerder was de oudste dochter van prinses Irene al getrouwd met Edwin de Roy van Zuydewijn. Dat veelbesproken huwelijk liep in 2006 stuk.

‘Enige tijd geleden hebben wij gezamenlijk en in vriendschap besloten om uit elkaar te gaan’, melden prinses Margarita en Tjalling ten Cate in hun verklaring. ‘Na een prachtige tijd van ruim zestien jaar samen, waarin wij lief en leed hebben gedeeld, zal ieder van ons nu een eigen weg gaan. Tegelijkertijd zullen wij altijd samen een pad blijven bewandelen als vrienden en liefdevolle ouders van onze twee prachtige dochters’.

Het stel, dat niet in wil gaan op verdere vragen en om ‘tijd en rust’ vraagt om ‘aan de nieuwe situatie te wennen’, trouwde op 3 mei 2008. Ten Cate was destijds jurist bij De Nederlandsche Bank. Exact vier maanden later werd hun eerste dochter Julia geboren, begin 2011 gevolgd door haar zus Paola.

Prinses Margarita, woonachtig in Wassenaar en de oudste nicht van koning Willem-Alexander aan de Oranje-kant ontwerpt juwelen en is actief in de paardensport. Vorige week bezocht ze met haar moeder nog festiviteiten rond de 80ste verjaardag van haar tante, prinses Margriet in Apeldoorn, net als een groot deel van de Oranjes.

Ze is weer helemaal in de familie opgenomen na de stormachtige periode begin deze eeuw, toen ze samen met haar toenmalige echtgenoot De Roy van Zuydewijn het koninklijk huis en de AIVD in meerdere interviews beschuldigde van afluisterpraktijken en het dwarsbomen van de zakenman.

Na haar scheiding van De Roy van Zuydewijn werd ze stap voor stap weer in de koninklijke familie opgenomen. Eind vorig jaar vertelde ze in Linda: ‘Ik heb natuurlijk zo veel mensen gekwetst doordat ik achter hem ben blijven staan’. Maar ook, over de gewijzigde familieverhoudingen: ‘Er is een eerlijkere manier van praten ontstaan’.

