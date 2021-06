Twee talentvolle mensen zo rücksichtslos afserveren, zonder kans op verbeteren, doe je niet

quiz Michael J. Fox viert 60ste verjaardag: ondanks parkinson en een tumor een rasopti­mist

9 juni Het is een wonder dat Michael J. Fox vandaag zijn 60ste verjaardag kan vieren. De ster uit de Back to the Future-films lijdt al jaren aan de ziekte van Parkinson en moest laatst een tumor uit zijn rug laten verwijderen. Nooit is hij bij de pakken neer gaan zitten.