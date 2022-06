Twee nieuwe seizoenen van kijkcijferhit Kopen zonder kijken bevestigd

Sikkes, sinds het eerste seizoen als aannemer werkzaam voor het programma, en Reedijk, interieurspecialist voor Kopen zonder kijken, laten weten dat er een zesde en een zevende seizoen aankomen. De oproep voor het zevende seizoen is er al uitgestuurd. Dat is broodnodig, legt de aannemer uit. ,,We doen een jaar over een seizoen.”

Inmiddels vinden de Kopen zonder kijken-experts het niet meer gek dat deelnemers aan het programma tonnen neerleggen voor een huis zonder het eerst te zien. Dat is Sikkes, nu het vijfde seizoen van het programma in volle gang is, wel gewend. Dat is weleens anders geweest, vertelt hij in de podcast.

,,Het feit dat wij tonnen van iemand anders uitgeven, dat overviel me in het eerste seizoen echt. Ik dacht: ‘oké, leuk, spannend gaan we doen'.", Toch bleek dat ‘blinde overleg’ niet zo makkelijk als hij vermoedde. ,,Toen ging ik voor acht stellen hun budget opmaken zonder te overleggen. Ik heb het iedere dag over het budget met mijn klanten, maar dit ging allemaal zonder overleg", vertelt Sikkes. ,,Dat vond ik heel pittig in het begin.”

Wel vindt de aannemer het ‘licht frustrerend’ dat de kandidaten soms niet doorhebben hoeveel werk er in de voorbereidingen gaat zitten en 'hoe makkelijk ze het huis in glijden'.

Sikkes is voorlopig nog niet van plan om een punt achter zijn televisiewerk te zetten. ,,Ik ga nog wel even door, ik ben bijna 57, dus ik kan nog wel een jaar of tien werken. Ik vind het leuk genoeg, ik denk dat televisie mijn leukste hobby ever is. Ik heb daarnaast gewoon mijn aannemersbedrijf, maar ik vind het ontzettend leuk om te doen.”

