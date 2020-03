Twan Huys was in de war na mislukt talkshowavontuur

Emotioneel Voice Kids-talentje Brandon verrast 1,7 miljoen kijkers met keuze voor coach

9:38 De 13-jarige Brandon heeft gisteren in het negende seizoen van The Voice Kids (RTL 4) indruk gemaakt met zijn versie van Laat Me van Ramses Shaffy. Na zijn showtje was de ontlading zo groot, dat de tiener in huilen uitbarstte.