Tv-veteraan valt van voetstuk: ster van Britse ‘Koffietijd’ loog over affaire met collega en is al zijn werk kwijt

Aanhoudende onrust rond het Britse equivalent van Koffietijd beheerst al weken de voorpagina’s in Engeland. Presentator Phil Schofield vertrok onlangs na twintig jaar bij de show na geruchten over ruzie met zijn co-host. Vrijdagavond krijgt de soap een nieuw hoofdstuk: het tv-icoon heeft tegen iedereen in zijn omgeving gelogen over een affaire en is al zijn werk kwijt.

Het dagelijkse ochtendprogramma This morning is al 35 jaar een begrip bij de Britten. De populariteit is vooral te danken aan de chemie van presentatieduo Phil Schofield (61) en Holly Willoughby (42), die goed zijn voor miljoenen views op YouTube met hun bloopers. Die keer dat ze de slappe lach kregen na een grap van tv-kok Gino D’Acampo staat online te boek als legendarisch. ,,Als mijn oma wielen had, was ze een fiets geweest’’, zei hij alleen maar.

Het duo, dat sinds 2009 samenwerkte, heeft veel meegemaakt. Phil, vader van twee dochters, vond steun bij Holly toen hij in 2020 na 27 jaar huwelijk met zijn vrouw Steph uit de kast kwam als homoseksueel. Ook het publiek stond achter hem, maar dat sentiment kan snel omslaan. Dat bleek toen Phil en Holly het middelpunt werden van ‘rij-gate’: terwijl ‘gewone’ mensen twaalf uur moesten wachten om de kist van wijlen koningin Elizabeth te zien, leek ‘s lands bekendste duo op tv-beelden vooraan aan te sluiten.

Dat bleek niet waar, maar de ophef was groot. Recentelijk was er wederom onrust: Phil was een tijdje afwezig omdat zijn broer Timothy terechtstond. Hij werd veroordeeld tot twaalf jaar cel vanwege het drie jaar lang misbruiken van een kwetsbare tienerjongen. ,,Ik heb nu geen broer meer’’, reageerde de presentator. Holly was een periode weg vanwege gezondheidsklachten.

Zonder afscheid de deur uit

In die periode ontstonden geruchten over een ruzie tussen de presentatoren. Kranten haalden lichaamstaaldeskundigen van stal, die de spanning duidelijk zagen. De verhalen werden zo hardnekkig dat Phil vorig weekend na twee decennia vertrok bij de show, zonder afscheid. Het programma draait om verhalen van mensen, nu was This morning zélf het verhaal en dat was niet de bedoeling, luidde de toelichting. Hij bleef wel werkzaam bij de zender ITV en zou een nieuw programma krijgen.

Nog geen week later staat het er heel anders voor: Schofield is met onmiddellijke ingang vertrokken bij ITV en zijn management, dat hem 35 jaar vertegenwoordigde. De reden: hij blijkt te hebben gelogen tegen zijn werkgever, collega’s, familie, vrienden, management én advocaat over een affaire. Hij had tijdens het huwelijk met zijn vrouw een verhouding met een jongere mannelijke collega die hij had leren kennen toen die een tiener was, bekent hij in een verklaring tegen Daily Mail.

‘Ga erover nadenken’

De twee kregen pas later iets. ‘De relatie was onverstandig, maar niet illegaal’, aldus Phil, die benadrukt dat de man nooit nadelen zou hebben ondervonden van de affaire. Schofield loog eerder tegen de krant omdat hij de man wilde beschermen. Zijn vertrek bij This morning heeft er echter niets mee te maken, stelt hij.

‘Dit spijt me zo, zo erg’, verwijst hij naar het liegen. ‘Net als het bedriegen van mijn vrouw. Ik ga nadenken over mijn zeer slechte handelen, zowel door de relatie aan te gaan als door erover te liegen.’

