Tv-spektakel The Passion naar de Bijlmer in Amsterdam

De keuze voor Amsterdam Zuidoost valt samen met het vijftigjarige jubileum van het stadsdeel. ,,Dit jaar staan we uitgebreid stil bij het vijftigjarig bestaan van dit bijzondere stukje Amsterdam. The Passion is voor ons een van de hoogtepunten van deze viering", zegt stadsdeelvoorzitter Muriël Dalgliesh. De EO en KRO-NCRV werken voor The Passion samen met de Protestantse Kerk in Nederland en het Leger des Heils.

In The Passion spelen bekende Nederlanders jaarlijks op Witte Donderdag de kruisiging en wederopstanding van Jezus na aan de hand van bewerkte Nederlandse hits. Wie volgend jaar in de hoofdrollen staan, is nog niet bekend. Vorig speelden onder anderen Dwight Dissels, Roel van Velzen en Johnny Kraaijkamp jr. in The Passion, die in Leeuwarden was neergestreken.