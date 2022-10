TV-show niet uitgezonden om antisemitische uitlatingen Ye

Ye, voor zijn naamsverandering bekend als Kanye West, zou eigenlijk in het Amerikaanse tv-programma The Shop komen praten over de ophef die over hem was ontstaan na het delen van antisemitische uitlatingen op Twitter, maar gebruikte zijn spreektijd om zijn hakken nog verder in het zand te zetten. CEO Maverick Carter besloot om de aflevering met de rapper en ontwerper niet uit te zenden.