TV Monument met Han Peekel op eerste kerstdag te zien

met foto's Internet raakt niet uitgepraat over rodeloper­look Katie Holmes, stylist legt uit: ‘Ze heeft eigen stijl’

Actrice Katie Holmes (43) beheerst al dagen de internationale showbizzmedia nadat ze bij een evenement verscheen alsof ze in 2002 van huis was gegaan. De rode loper is doorgaans een plek voor de netste outfits, maar Holmes droeg een spijkerbroek met sneakers zoals jonge sterren twintig jaar terug deden. Menig toeschouwer vroeg zich af: wat dácht Katie? Haar stylist geeft antwoord.

11:16