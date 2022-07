Tv-maker Sinan Can doet aangifte na bedreigingen door extremisten

Tv-maker Sinan Can heeft aangifte gedaan van bedreigingen door moslimextremisten. Die zijn volgens hem al jaren gaande, maar voor hem is de maat nu vol. ,,Ik kan helaas niet zeggen waarom”, zegt Can tegen het ANP. ,,Ik houd het al vijf jaar voor mezelf en vind het geen leuk onderwerp om over te praten, maar het moet gebeuren.”

In De Telegraaf staat vandaag een interview met de 44-jarige televisiemaker. Vijf jaar geleden dook hij in de wereld van moslimextremisten en sindsdien heeft Can naar eigen zeggen te maken met doodsbedreigingen en intimidaties.

,,Ze dringen door tot in je privésfeer, ze vragen rond waar ik woon en zoeken informatie over mijn familie. Ze laten me weten hoe ik gestraft ga worden en wat er gebeurt met mensen van wie ik hou”, zegt Can tegen de krant. ,,Laatst kreeg ik een brief met passages uit de profetische traditie, waarin het gaat over straffen als handen en voeten afhakken en een langzame dood sterven in de woestijn.”

Regelmatig werd de redactie van BNNVara of hijzelf gebeld door een Algerijns of Pakistaans nummer, zegt hij. Aan de andere kant van de lijn spreekt iemand met een vervormde stem dreigementen aan de televisiemaker uit. De journalist heeft nooit eerder een melding gemaakt, omdat hij de bedreigers ‘niet hun zin’ wil geven, zo vertelt hij vanmiddag aan het ANP. ,,Maar nu komt het in mijn privésfeer. Dan is de maat vol.”

Can wil benadrukken dat dit ‘geen startsein’ moet zijn om moslims af te vallen. ,,Laten we vooral normaal doen. Er is al genoeg polarisering en dit is een hele kleine groep”, zegt Can. ,,Maar wel een hele hardnekkige groep.”

