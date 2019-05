Tv-kijkers verdeeld over ‘superbitch’ Bridget bij vernieuwde Zwakste Schakel

Op sociale media werd de eerste uitzending gisteravond - die volgens de Stichting Kijkonderzoek 603.000 kijkers trok - getrakteerd op wisselende commentaren die lang niet altijd in het voordeel van Maasland uitvielen. Hoewel de blonde presentatrice vooraf had benadrukt in geen geval in de voetsporen van de roodharige Mourali te willen treden, vonden kijkers haar optreden toch op dat van haar voorganger lijken. ,,Bridget probeert echt te veel ‘de dame met de te moeilijke naam’ na te doen”, oordeelt iemand. Een ander overlaadt Maasland met complimentjes: ,,Ze doet het goed! Heerlijke bitch, zoals het hoort in zo’n programma.” Of: ,,Wat een heerlijk kutwijf of superbitch in Bridget toch.” En: ,,Niet verwacht, maar ze evenaart Chazia.”