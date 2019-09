TV-geweld! Slachtoffers van de nieuwe vooravond: GTST en Utopia

Vanavond begint De Wereld Draait Door weer na een lange zomerstop. Dat is meteen het moment voor SBS 6 om te kunnen concluderen of hun vooravond inderdaad een succes is. De voortekenen zijn tot nog toe goed. Man Bijt Hond scoorde tussen 19.30 en 20.00 uur deze week gemiddeld 544.000 kijkers. Daarmee doet de rubriek het beter dan bijvoorbeeld Utopia de laatste zes maanden. Ook Lingo scoort met gemiddeld 611.000 kijkers afgelopen week om 20.00 uur. Daarmee zit SBS 6 zelfs de grote commerciële concurrent op de hielen. RTL 4 doet het namelijk maar nipt beter met 659.000 kijkers voor GTST afgelopen week. De soap kent al tijden een verval en kan worden betiteld als de verliezer van de eerste week van het nieuwe tv-seizoen. Het publiek is nog verder afgenomen en de zomerse vervanger, de veel goedkopere quiz Ik weet er alles van, scoorde zelfs met regelmaat hogere kijkcijfers op hetzelfde tijdstip. Het miljoenenpubliek is verdwenen en de tijd van onbezorgdheid is in het soapdorpje Meerdijk nu echt voorbij.

Gewone kijker

Zenderbaas Peter van der Vorst oordeelde eerder dat GTST beter moet. ,,Als ik eerlijk ben is de serie iets te veel gaan afstaan van de gewone kijker", zei hij tegen deze site. ,,Met iets te veel extreme verhaallijnen. Er mag best ook eens wat minder luxe worden geluncht. Niet altijd met witte wijn. Het mag ook een broodje kaas zijn. De verhalen moeten zich aan de keukentafel kunnen afspelen. De cast is ook vrij jong, waardoor de oudere kijker zich niet helemaal meer in de personages herkent. Met producent Endemol zijn we daar actief op aan het bijsturen. De komende maanden ga je dat terugzien.’’



Terug naar SBS 6, daar ging de vlag nog niet uit ondanks de positieve resultaten de eerste week. Bij de zender waren ze blij, maar weten ze ook dat deze week De Wereld Draait Door terugkeert. De talkshow van Matthijs van Nieuwkerk is al jarenlang goed voor ruim 1,5 miljoen kijkers per dag en daarmee rijst de vraag hoe stabiel Man Bijt Hond tegenover dat geweld blijft. De slingers zijn uit de kast, maar komende dagen wordt bepaald of John de Mol, Erland Galjaard en Marco Louwerens die ook mogen ophangen bij Talpa en SBS.



Slachtoffer van het eigen succes is in ieder geval Utopia. De realityshow was voorheen te zien op het prominente tijdstip tussen 19.30 en 21.00 uur, maar moest plaatsmaken voor Lingo en Man Bijt Hond. Op het nieuwe uitzendmoment om 18.00 uur lopen de kijkcijfers van het programma terug. Afgelopen week keken er gemiddeld 311.000 kijkers naar Utopia. Echt rouwig zullen ze hier niet om zijn bij SBS. Aan het eind van het jaar stoppen de uitzendingen en de scores zijn nog steeds twee keer zo hoog als het kijkcijferdebacle 6 Inside, dat voor de zomer op dat tijdstip te zien was.