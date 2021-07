Tv- en radiozenders gooien programmering om vanwege Peter R. de Vries

RTL Boulevard staat vanavond in het teken van de misdaadverslaggever. De 64-jarige De Vries werd dinsdagavond in het centrum van Amsterdam neergeschoten, vlak nadat hij de studio van RTL Boulevard had verlaten waar hij te gast was. Over de invulling van de uitzending vanavond, die net als gisteravond wordt gepresenteerd door Marieke Elsinga en Luuk Ikink, kan de woordvoerder nog niets bekendmaken. Wel is al duidelijk dat er tijdens RTL Boulevard en later op de avond bij Humberto geen reclame tijdens de programma’s is.