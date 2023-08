Turtles krijgen eindelijk de geslaagde bioscoopfilm die ze verdienden

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Animatie



Als jonge twintigers lanceerden de Amerikanen Kevin Eastman en Peter Laird in de jaren 80 hun idee als een parodie op de populaire jeugdstripboeken van toen. In een oogwenk waren ze wereldberoemd en stinkend rijk. Al snel verscheen er een succesvolle tekenfilmserie over de avonturen van Leonardo, Donatello, Michelangelo en Raphael. Menig filmmaker bracht de Turtles ook naar het witte doek, maar ze stoeiden allen te veel met het vinden van de juiste toon. Het was of te kinderachtig of te duister.

Het team achter de geslaagde animatiefilm Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem krijgt die balans wél op orde. De schildpadden zijn voor het eerst tieners (met stemmen van echte pubers) die worstelen met hun hormoonhuishouding en hun plaats als buitenbeentjes in de wereld. Het viertal wordt door hun ‘vader’ Splinter (een rat dus) gedwongen in het riool te leven. De mens is met zijn angst voor het onbekende een uiterst onbetrouwbaar soort, luidt zijn begrijpelijke motivatie.

Maar tieners willen niets liever dan onderdeel zijn van de ‘gewone’ maatschappij. Als ze stiekem bovengronds gaan en stuiten op de crimineel Superfly, die gelooft dat mutanten hun acceptatie desnoods met geweld moeten afdwingen, zien ze hun kans schoon om uit te groeien tot nationale helden. Ook onder die merkwaardige menswezens. Hun ontdekkingstocht gaat gepaard met rake grappen over onder meer de huidige superheldencultuur en de invloed van sociale media.

Ook op audiovisueel vlak deugt Mutant Mayhem. Net als het recente Spider-Man: Across the Spider-Verse wordt afgerekend met de brave, ooit door Disney bepaalde animatiestijl. Het is alsof we kijken naar tot leven gekomen schetsen waarbij we de ruwe potloodlijnen mogen blijven zien. De nieuwe – en zoveelste – Turtles-bioscoopproductie is dus in meerdere opzichten een aangename filmverrassing. Het knettert, durft een beetje te schuren én ontroert.

