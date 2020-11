Turncommentator Hans van Zetten na kwetsende uitlatingen per direct weg bij de NOS

Turncommentator Hans van Zetten (72) vertrekt per direct bij de NOS. Dat meldt zijn werkgever. Reden voor zijn vertrek is de ophef die ontstond na recente publicaties over onheus gedrag tegen jonge turnsters in 2011. Hij zou zich ongepast en kwetsend hebben uitgelaten tegen de sportsters.

Na een publicatie twee weken geleden in het blad Helden kwam Van Zetten onder vuur te liggen. Uit dat verhaal werd duidelijk dat hij als voormalig bondscoach in 2012 een tegenonderzoek was begonnen om de beschuldigingen over geestelijke en fysieke mishandeling van turnsters te ontkrachten. Hij zou daarmee de naam van trainer Frank Louter, met wie hij jarenlang werkzaam was bij turnclub Pro Patria uit Zoetermeer, hebben wil zuiveren.



Daarnaast haalde hij in zijn boek Hij staat! uit naar drie turnsters die in 2011 in Helden hebben verteld over de praktijken van Louter. ,,Rancune van een eerst veelbelovende en vervolgens verloren gegane generatie", zei Van Zetten over Verona van de Leur, Gabriëlla Wammes en Suzanne Harmes. Van der Leur krijgt nog een hardere veeg uit de pan. ,,Al die heisa goed is voor haar reputatie als pornoactrice”, stelde hij onder meer.

Excuses

Van Zetten kiest zelf voor het stopzetten van zijn werkzaamheden bij de NOS. Hij biedt in een persoonlijke verklaring zijn excuses aan voor zijn uitlatingen tegen turnsters Verona van der Leur, Suzanne Harmes en Gabrielle Wammes. ,,In retrospectief vind ik de zinnen hard en mogelijk kwetsend, en sowieso niet passend voor waar ik als oud-coach en bondscoach voor sta.”



,,Ik heb jullie geweldige turnprestaties jarenlang op tv met veel passie van duiding voorzien”, vervolgt hij. ,,Miljoenen kijkers genoten mee. En dan verdienen jullie het zeker niet dat ik mij zo laatdunkend heb uitgelaten over jullie getuigenissen eind 2011. Voor die beschreven uitlatingen bied ik mijn oprechte verontschuldigingen aan.”

Quote Dit is een wijs besluit, hoe jammer het ook is dat het na 34 jaar zo afloopt Maarten Nooter, Hoofdredacteur NOS Sport

Hij staat

Maarten Nooter, hoofdredacteur van NOS Sport, noemt zijn zelfgekozen vertrek een verstandig besluit ,,De gedane uitlatingen passen op geen enkele manier bij alles waar wij als NOS voor staan. De vakkennis van Hans als turncommentator staat volstrekt buiten kijf, maar ons vak gaat ook over geloofwaardigheid. Anno 2020 zitten we nog volop in de onthullingen over misstanden in de turnwereld. Daar moet een NOS-commentator onbevangen en met respect over kunnen spreken en oordelen. En dus is dit een wijs besluit, hoe jammer het ook is dat het na 34 jaar zo afloopt.”



Nooter roemt hem ondanks het vervelende afscheid toch voor zijn werk. ,,De NOS is hem veel dank verschuldigd voor zijn vakkennis, zijn karakteristieke stem en zijn legendarisch geworden commentaar. ‘Hij Staat, ik sta, het is ongekend’ - zijn en blijven onderdeel van het collectief geheugen van de Nederlandse sport.”



Van Zetten werd in 2012 een nationale beroemdheid door zijn commentaar bij de gouden oefening van Epke Zonderland op de Olympische Spelen in Londen. Hij werd een hit op Twitter en een cultheld van de tv. Tijdens dat commentaar sprak hij ook de woorden: ‘Hij Staat, ik sta, het is ongekend’.

Hans van Zetten onthoudt zich naast zijn persoonlijke verklaring van verder commentaar.

