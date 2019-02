Trump verkozen tot slechtste acteur om ‘rol’ in documentaires, Melania grijpt mis

Het is niet de enige 'Razzie' die de Amerikaan won tijdens de 39e editie van de prijzenregen. Trump, die in 1991 al een award kreeg voor slechtste mannelijke bijrol, werd ook gekroond tot slechtste duo, voor zichzelf en zijn 'zichzelf in stand houdende bekrompenheid'. Zijn vrouw Melanie maakte ook kans op de gouden framboos voor haar bijrol in Michael Moores Fahrenheit 11/9, maar zag het beeldje naar Trumps adviseur Kellyanne Conway gaan voor dezelfde documentaire.



De grote 'winnaar' is Holmes & Watson. De komedie over Sherlock Holmes en Dr. Watson, waarin Will Ferrell en John C. Reilly de hoofdrollen vertolken, sleepte vier awards in de wacht. De film werd gekozen tot slechtste film en slechtste remake, namaak of vervolg. Ook kreeg Etan Cohen de prijs voor slechtste regisseur en waren de acteerprestaties van Reilly genoeg onder de maat om naar huis te gaan met het beeldje voor slechtste mannelijke bijrol.



De Golden Raspberry Awards zijn gouden beeldjes in de vorm van een framboos die een satirische tegenhanger zijn van de Oscars. Traditiegetrouw worden de beeldjes de dag voor de prestigieuze Oscars uitgereikt.