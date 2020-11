Trump haalt uit naar Amerikaanse sterren

,,Ach, nu heeft Sleepy Joe de steun van Lady Gaga. Ik kan jullie zoveel verhalen vertellen over die vrouw, echt geloof me. Hou op met me. Jon Bon Jovi is net zo'n geval. Altijd als we elkaar tegenkomen dan kust hij de grond waarop ik loop en zegt hij: 'Oh Mister President dit, oh Mister President dat'. Hij probeert er altijd iets voor zichzelf uit te halen, net zoals al die andere types," aldus Trump.

Het feit dat Beyoncé en Jay-Z zich openlijk achter Biden scharen is volgens Trump geen pré. ,,Dat deden ze in 2016 toch ook bij Hillary Clinton? Nou, we hebben allemaal gezien hoe dat heeft uitgepakt. Jay-Z stond op het podium en riep alleen maar 'fuck this and fuck that', om vervolgens weer weg te gaan. De mensen die waren komen kijken wisten niet hoe snel ze weg moesten komen en dus stond Hillary voor een lege zaal."

Beyoncé spoorde haar 155 miljoen volgers aan om te gaan stemmen en dan met name de stemmers in Texas. Die staat is van oudsher gevuld met Republikeinse stemmers, maar heeft dit jaar ook kans op veel 'votes' voor de Democraten. De zangeres is geboren en getogen in Texas.