Trotse Tim showt zijn zwangere vriendin, Marieke zweeft in de ruimte

Video Kritiek op Douwe Bob na ‘tenenkrom­mend’ optreden in M

13:40 Het optreden van Douwe Bob in de talkshow M is gisteren niet bepaald goed gevallen bij de kijkers thuis. De 26-jarige zanger vertolkte in de laatste uitzending van het seizoen het nummer Man! I Feel Like A Woman van Shania Twain, maar kon op veel kritiek rekenen. ‘Tenenkrommend slecht optreden’, luidt een van de reacties.