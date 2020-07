Trotse Katja showt babykamer en Rachel zoekt de rust op

Harry en Meghan werkten niet mee aan 'onthullen­de' biografie

11:31 Prins Harry en zijn vrouw Meghan hebben niet gesproken met de schrijvers van hun aankomende biografie. Een woordvoerder van het echtpaar laat vandaag aan Britse media weten dat de Sussexes niet hebben meegewerkt aan Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family.