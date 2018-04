'Trollenleger Dotan is dodelijk voor zijn carrière'

Sterrenfotograaf William Rutten kon het gisteren amper geloven. ,,En ik wil het eigenlijk ook niet geloven. Ik ken Dotan niet persoonlijk, maar had hem heel hoog zitten. Mede door zijn campagne over echtheid. En dan nog met een stalen gezicht al die BN'ers weten te strikken, hè", legt hij uit. ,,Als hij dit écht heeft gedaan, kan hij mensen nooit meer onder ogen komen. Je kan niet zo slecht zijn", aldus Rutten, die er van overtuigd is dat Dotans carrière dan definitief voorbij is.



Wat Rutten vooral schokt, is het verhaal over de doodzieke Aron Leegwater. Dotan zou hem na afloop van zijn show in een parkeergarage zijn aangeschoten, wat uitmondde in een bijzondere ontmoeting. ,,Het is niet nieuw dat er in de showbizz veel wordt gelogen", verklaart Rutten, die sterren als Beyoncé, Robbie Williams en Justin Timberlake portretteerde in zijn thuisstudio. Rutten doelt op de manager van The Beatles. ,,Die kocht ook singles om bekendheid te vergaren. Maar er zijn grenzen. Dat verhaal over die ernstig zieke jongen vind ik veel te ver gaan."



Hoe ziet Rutten, die al veel sterren heeft zien komen en zien gaan, de toekomst van de Home-zanger voor zich? ,,Ik hoop nog steeds dat er een verklaring voor is, maar het blijft verdacht stil. Dat werkt ook niet mee aan zijn geloofwaardigheid. Mócht dit waar zijn, dan moet hij hulp gaan zoeken, want dan ben je ziek."