Tristan Thompson stuurde Khloé Kardashian ‘love you’, vloog weg en verwekte kind bij een ander

Tristan Thompson wil zwangere ex het zwijgen opleggen

Tristan Thompson is niet bepaald blij met het feit dat zijn voormalig personal trainer naar de pers is gestapt met het verhaal dat ze zwanger van hem is. De NBA-basketballer, en tevens vader van Khloé Kardashians dochter True, heeft de vrouw een spoedorder opgelegd via de rechtbank om niet verder publiekelijk over de zaak te spreken. Dit meldt Page Six.

8 december