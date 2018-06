Trijntje stukken slanker door laten trillen van onderhuids vetweefsel

Bij een foto die een opvallend slanke Oosterhuis gisteren op Instagram zette, legt ze op verzoek van een aantal volgers uit dat ze is afgevallen met steun van een firma die niet aan plastische chirurgie doet maar andere methoden propageert voor gewichtsverlies. Op de site van de kliniek wordt uitgelegd dat hardnekkig, onderhuids vet kan worden aangepakt door het met zogenoemde ultrasone trillingen en bepaalde radiofrequenties in beweging te brengen. Vervolgens wordt het losgemaakte vet via massages en dan door lymfeklieren afgevoerd. Die behandeling, in combinatie met een dieet onder toezicht van een arts, zorgde voor een slankere Trijntje.

De volgers van Oosterhuis, die recent op Ibiza was voor een nieuw seizoen van De Beste Zangers, vinden het razend knap dat de zangeres en moeder van drie kinderen zo langzamerhand de strijd tegen de kilo's aan het winnen is. ,,Dit zal ontzettend lastig zijn geweest, maar het resultaat is fantastisch'', jubelt iemand. Weer een ander zou dolgraag in de voetsporen van Trijntje treden. Om die reden kwam de zangeres uiteindelijk toch maar met een linkje naar de firma die haar hielp met het bereiken van het voorlopige eindresultaat: een slankere look en volgens wat enthousiaste volgers ook nog een prominente 'wespentaille'.

Hoeveel de zangeres is afgevallen, is onbekend. Wel dat Oosterhuis, die niet voor commentaar bereikbaar was, de afgelopen jaren optrad met vooral camouflerende podiumkledij die met name haar heupen verborg. Trijntje kreeg op sociale media regelmatig negatieve reacties over haar 'brede' looks, maar zelf heeft ze er vrijwel nooit iets over willen zeggen. Hooguit, toen een journalist haar ietwat brutaal confronteerde met haar uiterlijk: ,,Dat doet er niet echt toe volgens mij. Je moet gewoon lekker in je vel zitten en fit zijn. Het is zoals het is en daar gaat het om.” Wanneer Oosterhuis met de behandelingen is begonnen, is onduidelijk. Afgaande op foto's die ze dit jaar op Instagram zette vermoedelijk al een paar maanden.