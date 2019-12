Trending met kalifaatmeisje en Baudet, maar kijker loopt weg bij Mensen met M

Over aandacht op sociale media hoeft het NPO 1-programma Mensen met M niet te klagen. Al dagenlang wordt het programma veelvuldig besproken: is het niet het ongemakkelijke interview van Margriet van der Linden met Thierry Baudet, dan is de aanwezigheid van kalifaatmeisje Laura H. wel reden voor ophef. De kijkcijfers laten juist een tegenovergestelde trend zien, gisteren keken er nog slechts 341.000 kijkers.

De sociale oproer begon op kerstavond toen Margriet van der Linden in gesprek ging met AD-columniste Angela de Jong en Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet. Een gesprek over het privéleven van de politicus hing van het ongemak aan elkaar. Hij verweet Van der Linden de spontaniteit uit het gesprek te halen. Zij vroeg zich af of Baudet zich snel slachtoffer voelde. Tenslotte concludeerde het Tweede Kamerlid dat hij zelf een heel goede interviewer zou zijn.



Het fragment wordt veelvuldig gedeeld op sociale media. De een vindt Van der Linden een slechte gespreksleider, de andere looft juist haar stijl en bekritiseert Baudet.

Laura H.

De ophef richtte zich echter vooral op dat moment. Het programma krijgt pas echt met kritiek te maken op eerste kerstdag. ‘Wie kent ‘m niet? Duncan Laurence die Nederland tijdens het Songfestival trots maakte. En Laura H. (beter bekend als het kalifaatmeisje) maakt het duo compleet. Na een stormachtig bestaan, probeert ze haar leven weer op de rails te krijgen’, zo kondigde Margriet van der Linden haar gasten aan. Het is vooral de luchtigheid, die veel mensen op sociale media het verkeerde keelgat in schieten.



Zo schreef oorlogscorrespondent Harald Doornbos op Twitter: ‘Niemand is tegen interview met #IS’er waarin harde vragen worden gesteld. Niemand is tegen interview met IS’er waarin hij/zij eerlijk uitlegt wat ze deden in Syrië. Waar ergernis over ontstaat is dit: IS’ers podium geven om hun straatje schoon te vegen.’ Het is een van de vele kritische reacties. CDA-politicus Pieter Omzigt heeft een suggestie voor de redactie: ‘Nodig voor een volgende kerstspecial een slachtoffer van het IS-kalifaat uit. Luister eens naar Nobelprijswinnares Nadia Murad over foltering, genocide, seksslavernij in het kalifaat.’

Er is ook een ander geluid te horen op sociale media. Zo vindt filmregisseur Martin Koolhoven het juist een boeiend gesprek. ‘Wat is er mis met een interview met Laura H.? Als het maar kritisch gebeurt’, schrijft hij op Twitter. ‘Ja, misschien had Van der Linden wat meer kunnen ingaan op de gruweldaden van IS, maar verder: Laura H. was honderd keer interessanter dan Duncan.’

