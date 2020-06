Transmodel komt terug bij L’Oréal na sneer over ‘racistische slangen’

Het 32-jarige Britse model werkte in 2017 kort samen met het cosmeticamerk, maar werd na slechts vier dagen ontslagen omdat ze op Facebook had geschreven dat ‘alle blanken per definitie racistisch zijn’. Volgens L’Oréal waren de opmerkingen van Bergdorf in strijd met de waarden van het bedrijf en werd de samenwerking daarom beëindigd.



Na haar ontslag verdedigde Bergdorf zich. ,,Ik bedoelde het feit dat de westerse maatschappij als geheel een systeem heeft dat zijn wortels vindt in het blank nationalisme - dat blanken moet bevoordelen, voorrang geven en beschermen. Institutioneel racisme, daar heb ik het over. Zonder het te weten zijn blanken bevoorrecht. Het is niet genetisch. Niemand wordt als racist geboren.”



Toen L’Oréal vorige week in een statement liet weten zich te scharen achter de Black Lives Matter-beweging, riep dat bij Bergdorf oud zeer en veel woede op. Juist omdat zíj degene was die zich tijdens haar samenwerking met het cosmeticamerk al uitsprak tegen racisme. ‘Sorry voor mijn taalgebruik, maar ik ben boos! Fuck you! Jullie ontsloegen mij in 2017 en gooiden me voor de wolven nadat ik had geschreven over blanke heerschappij’, schreef ze op sociale media. ‘Racistische slangen. Waar was jullie support toen ik mij uitsprak tegen racisme? En waar is mijn verontschuldiging? Ik walg hiervan en schrijf dit met tranen’, vervolgde ze in haar bericht.