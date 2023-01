Tranendal bij Chantal: ‘BN’er’ in raadspel blijkt dierbare die kandidaat Christian jarenlang niet zag

Met video734.000 kijkers zagen gisteravond hoe Chantal Janzen voor een emotionele hereniging zorgde in Chantals pyjama party . Voor één keer was de mysterieuze gast in het ‘bedraadspel’ geen bekende Nederlander, maar iemand die deelnemer Christian na een zwaar verlies al jaren had moeten missen.

Kirsten en haar man Christian hebben een moeilijke tijd achter de rug, vertelde Chantal in haar RTL 4-show. De vrouw heeft het zogenoemde Stiff person syndrome (SPS), een progressieve neurologische aandoening waarbij spieren stijf worden en op pijnlijke wijze samentrekken. Mede daarom doet ze zoveel mogelijk leuke dingen. Kirsten zit in een rolstoel, dus Christian gaat vaak mee. Ook als hijzelf in een evenement niet overdreven veel zin heeft.

Na de vraag of hij wél op Chantals feestje zat te wachten, moest hij nadenken. ,,Eh... jawel’’, besloot hij. Gelukkig werd vanavond zíjn avond, juist omdat Kirsten hem altijd overal mee naartoe sleept. Christian komt oorspronkelijk uit Chili en zijn broer Tito woont daar nog. Omdat Kirsten en Christian kinderen hebben, kunnen ze niet makkelijk naar Zuid-Amerika afreizen. En dat terwijl de broers elkaar zo nodig hebben: in coronatijd verloren ze hun beide ouders. Het was inmiddels drie jaar geleden dat Christian zijn broer voor het laatst zag.

Volledig scherm Kirsten barstte in huilen uit toen bleek wie er in bed lag naast Christian. © RTL

Zijn avond kon al niet meer stuk toen Chantal hem verraste met een videoboodschap van Tito en zijn vrouw. Christian en Kirsten waren allebei in tranen toen Tito het stel succes wenste voor het spel dat ze zouden gaan spelen. In dat spel, ‘Wie ligt er in de logeerkamer?’, gaan deelnemers een pikdonkere kamer in met een bed. Daarin ligt een BN’er, wiens identiteit ze moeten raden met hints die ze op de tast ontwaren.

Althans, het is mééstal een beroemdheid, zei Chantal nu. In de kamer vond Christian een paspoort, een vliegtuigje, een lamaknuffel, een poncho en chilipepers. Kirsten was geblinddoekt, maar werd al een beetje emotioneel. Lama’s komen immers voor in Chili, de poncho was een typisch Zuid-Amerikaans model. Qua BN’ers zouden de hints nog kunnen wijzen op Hello goodbye-ster en liefhebber van Mexicaanse muziek Joris Linssen, maar Christian en Kirsten hadden het door.

,,Ben je Tito?’’ vroeg Christian aan de persoon onder de dekens. Die antwoordde ‘si’, want het was inderdaad zijn broer. De mannen vielen elkaar kussend in de armen, terwijl Kirsten bij Chantal in huilen uitbarstte. Toen Tito eenmaal uit bed was, viel Kirsten hem ook in de armen.

Volledig scherm Tot grote verbazing van Christian lag er geen BN'er, maar zijn broer Tito in het bed. © RTL

,,De laatste keer dat ik hem zag, was mijn vader overleden’’, zei een dolgelukkige Christian. ,,We hebben slechte jaren gehad.’’ Het stel won in de show uiteindelijk niet de grote hoofdprijs van een vakantie naar Sri Lanka, maar groter dan het weerzien had de prijs toch al niet kunnen zijn.

