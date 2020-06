Tracee Ellis Ross wil geen kopie worden van haar moeder Diana Ross

Opnames Jurassic Park Dominion worden hervat

10:09 De opnames van Jurassic Park: Dominion, het zesde deel in de succesvolle dinosaurussenreeks, gaan begin juli weer verder. Dat heeft studio Universal bekendgemaakt. Het is daarmee een van de eerste blockbusters die weer in het Verenigd Koninkrijk gaat draaien sinds de coronacrisis.