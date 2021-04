Touriya Haoud openhartig over lymfeklierkanker: ‘Ik was net op tijd, mijn organen begonnen uit te vallen’

Moeder Marlijn Weerden­burg plotseling overleden

15 april De moeder van Marlijn Weerdenburg is gisteren overleden. Dat laat de actrice, die in verwachting is van haar tweede kindje, weten op Instagram. ‘Na een kort en plotseling ziektebed, hebben we afscheid moeten nemen van de liefste moeder en oma denkbaar’, schrijft Marlijn bij een foto van haar moeder.