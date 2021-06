Touriya Haoud gaat hulp bieden aan gezinnen in nood: ‘We willen die kinderen een toekomst geven’

Model, actrice en entrepeneur Touriya Haoud, die na jaren in de VS te hebben gewoond terug is in Nederland, is samen met twee influencers een nieuwe stichting gestart om gezinnen in nood te helpen. Aanleiding is het schrijnende verhaal van vader Hamouch en zijn drie kleine kinderen, die weken op de grond sliepen in een kantoor omdat ze geen opvang kregen.

De BN’er, die zich het lot van het Haagse gezin erg aantrok, kondigde begin deze week al aan dat ze een actie zou starten om het dakloze gezin te helpen. Zij heeft nu in overleg met journaliste, columniste en VU-docent Sakina Elkayouhi en recruiter en vlogger Dounia Maakor besloten om dat breder te trekken en de stichting YouRprotected op te richten omdat er meer mensen zijn zoals Hamouch die hulp nodig hebben.

Toekomst

Nadat de vader zijn vader deed in het AD, besloot de gemeente Den Haag alsnog opvang in een hotel te regelen voor het gezin. Er wordt nu ook gekeken naar een structurele oplossing. ,,Zodra hij een woning heeft, zorgen wij ervoor dat die kinderen kleding krijgen en andere spullen’’, vertelt Haoud, die tegenwoordig betrokken is bij meerdere goede doelen. ,,We zorgen ervoor dat het geld echt naar de kinderen gaat. We willen ze een toekomst geven.’’

Dat die kinderen van 6, 7 en 10 jaar oud al die tijd op straat hebben moeten slapen, breekt haar hart. Haoud, die in de VS met haar ex verwikkeld is in een voogdijzaak om haar drie kinderen, wil voorkomen dat andere kinderen hetzelfde mee moeten maken als ouders scheiden of een van de ouders wegvalt.

Iedereen

,,Met het geld dat we inzamelen, gaan we proberen iedereen te helpen’’, zegt ze. De actrice wil haar bekendheid de komende jaren inzetten voor allerlei goede doelen, samen met de influencers. ,,Wij hebben alle drie een eigen platform waarmee we mensen kunnen helpen. Mijn vader was vroeger maatschappelijk werker in Utrecht en toen hielp ik hem ook met het plaatsen van mensen die in de problemen waren gekomen.’’