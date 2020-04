Toren C-actrice: ‘Vreesde dat ik nooit meer zou kunnen werken met mijn geklutste hersens’

Woe en Van der Laan terug op tv: ‘Amalia opgelucht dat Koningsdag niet doorgaat’

10:11 De aftrap van het nieuwe seizoen van de satireshow Even Tot Hier is gisteravond in de smaak gevallen. Op de sketches van Jeroen Woe en Niels van der Laan stemden 1,2 miljoen mensen af. Dat aantal is goed voor de vijfde plek in de lijst van de best bekeken programma's van de Stichting Kijkonderzoek.