Toptennisster Serena Williams getrouwd in gigantische kanten designjurk

Guus Meeuwis' zin 'het is een nacht' krijgt plekje in de Dikke Van Dale

10:53 De uitdrukking 'het is een nacht die je normaal alleen in films ziet' komt in de Dikke Van Dale. De regel, afkomstig uit de debuuthit van Guus Meeuwis & Vagant uit 1995, heeft zich 'snel ingekapseld in het culturele erfgoed'. Dat meldde Van Dale-hoofdredacteur Ton den Boon in het Radio 5-programma Volgspot.