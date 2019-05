Toppers-stylist: ze moeten wel zichzelf blijven

René Froger, Jeroen van der Boom, Jan Smit en Gerard Joling hebben ieder een duidelijke eigen smaak. Dat maakt het voor Tycho juist leuk. ,,Je moet ze door de glitters en tierelantijnen heen kunnen herkennen, ook van veraf. Dat is de uitdaging van dit project.”

De een houdt van meer bombarie dan de ander. ,,Gerard kun je een cape aandoen met een sleep van twintig meter en daar loopt hij dan in alsof het een joggingpak is, want dat vindt hij zelf prachtig. Maar dat past weer niet bij de anderen. Je moet altijd een balans houden.”

Gerard Joling tijdens het concert van De Toppers in 2018

De ontwerper krijgt veel vrijheid in de creaties die hij voor de zangers maakt. ,,Ik mag oneindig veel als het maar binnen het thema past. Ik ontwerp het echt naar de zanger. Soms is er wel een verschil in smaak maar we komen er altijd uit."

Voor de concerten op vrijdag en zaterdag mocht Tycho dan ook, net als altijd, helemaal los. Dit jaar ontwierp hij vanwege de 350e sterfdag van Rembrandt kostuums waarop stukken van de Nachtwacht zijn afgebeeld. Als het viertal naast elkaar staat, is het schilderij in zijn geheel te zien. ,,Dat wordt echt prachtig.”

Jubileum

Vanwege het 15-jarig jubileum van de heren is het thema dit jaar ‘Happy Birthday Party’. Dat was in het begin nog wel even zoeken omdat het een vrij breed thema is. ,,Je kan daar echt van alles voor bedenken. Maar het is weer gelukt.”

Het publiek moet dit jaar in het rood, wit of blauw. ,,Ze moeten zich vooral niet inhouden", tipt Tycho. ,,Het allerleukste van zo'n show is voor mij dat ik naar al die mensen kijk die zich helemaal in het thema hebben gekleed en er heel veel werk van hebben gemaakt. Daar kan ik ontzettend van genieten, echt een feestje.”