Toppers steken klassieker Happy together van The Turtles in nieuw jasje

Met deze ‘zomerse, hippe versie’ van de klassieker hoopt de groep fans gelijk in de stemming te brengen voor de Happy Together-concerten die in het najaar gepland staan. Op vrijdag 18 en zaterdag 19 november staan Toppers Gerard Joling, Jeroen van der Boom, Jan Smit en René Froger met diverse gastartiesten in de Johan Cruijff ArenA.

De nieuwe uitvoering van Happy together gaat gepaard met een videoclip in flowerpowerstijl. ‘Met de release van deze themasong wensen we iedereen een hele fijne zomer en we hopen jullie allemaal in het najaar in de Johan Cruijff ArenA te zien.’